МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Продажи электросамокатов резко выросли в России, пишут "Ведомости".

По данным издания, которое ссылается на цифры розничных сетей и маркетплейсов, за последний год россяине стали в несколько раз чаще покупать электросамокаты.