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Продажи электросамокатов резко выросли в России, пишут "Ведомости". По данным издания, которое ссылается на цифры розничных сетей и маркетплейсов, за последний год россяине стали... ПРАЙМ, 24.06.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Продажи электросамокатов резко выросли в России, пишут "Ведомости".
По данным издания, которое ссылается на цифры розничных сетей и маркетплейсов, за последний год россяине стали в несколько раз чаще покупать электросамокаты.
Так в AliExpress Россия заметили, что за последние шесть месяцев продажи выросли в шесть раз по сравнению с прошлым годом в аналогичном периоде. В "М.Видео-Эльдорадо" зафиксировали рост на 80%. А в Mobile Research Group отметили, что в этом году продали в России 320 тыс самокатов, это на 220 тыс больше, чем в прошлом году.