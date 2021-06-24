МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Продажи электросамокатов резко выросли в России, пишут "Ведомости".

По данным издания, которое ссылается на цифры розничных сетей и маркетплейсов, за последний год россяине стали в несколько раз чаще покупать электросамокаты.

Пункты проката электросамокатов открылись в Москве

В России хотят ввести новые ограничения на использование электросамокатов

Так в AliExpress Россия заметили, что за последние шесть месяцев продажи выросли в шесть раз по сравнению с прошлым годом в аналогичном периоде. В "М.Видео-Эльдорадо" зафиксировали рост на 80%. А в Mobile Research Group отметили, что в этом году продали в России 320 тыс самокатов, это на 220 тыс больше, чем в прошлом году. 

 