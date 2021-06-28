МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. На рост цен в российских магазинах влияет принятая в стране практика создавать товарные запасы на 40-50% больше необходимого. Работодатели оценили готовность повысить зарплаты россиянам

Как рассказал "Российской газете" гендиректор "Федерального центра компетенций" (ФЦК) Николай Соломон, это приводит к перегрузке складов и росту расходов ритейлеров.

"Загромождаются склады, замораживаются деньги, производители вынуждены постоянно менять свои планы по выпуску продукции — расшатывается вся цепочка. Возникают дополнительные издержки на обслуживание оборотного капитала, содержание складов и так далее, что приводит к росту цен", — пояснил он

Гендиректор ФЦК добавил, что цифровизация уже давно позволяет выстроить цепочку от магазина до производителя. Можно четко сформировать план выпуска продукции на несколько месяцев вперед и избавить себя самих и всю экономику от гирь буферных запасов.