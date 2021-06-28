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https://1prime.ru/consumer_markets/20210628/834047487.html
Найден способ снижения цен в магазинах
Потребрынок
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На рост цен в российских магазинах влияет принятая в стране практика создавать товарные запасы на 40-50% больше необходимого. Как рассказал "Российской газете" гендиректор... ПРАЙМ, 28.06.2021
запасы, магазины, потребительский рынок, цены, новости, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. На рост цен в российских магазинах влияет принятая в стране практика создавать товарные запасы на 40-50% больше необходимого.
Как рассказал "Российской газете" гендиректор "Федерального центра компетенций" (ФЦК) Николай Соломон, это приводит к перегрузке складов и росту расходов ритейлеров.
"Загромождаются склады, замораживаются деньги, производители вынуждены постоянно менять свои планы по выпуску продукции — расшатывается вся цепочка. Возникают дополнительные издержки на обслуживание оборотного капитала, содержание складов и так далее, что приводит к росту цен", — пояснил он
Гендиректор ФЦК добавил, что цифровизация уже давно позволяет выстроить цепочку от магазина до производителя. Можно четко сформировать план выпуска продукции на несколько месяцев вперед и избавить себя самих и всю экономику от гирь буферных запасов.