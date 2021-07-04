МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Производитель премиальных алкогольных напитков Moet Hennessy согласился изменить маркировку с "шампанского" на "игристое вино" для продукции, поставляемой в Россию, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявление компании. СМИ: Moet Hennessy предупредил об остановке отгрузок шампанского в Россию

Как объяснили в компании, новые требования к маркировке привели к "временной приостановке поставок", однако они возобновятся как можно скорее после внесения соответствующих корректировок.

Ранее СМИ сообщили, что дистрибуционное подразделение Moet Hennessy уведомило в письме российских партнеров о том, что компания временно останавливает отгрузки ассортимента шампанских вин для всех покупателей.

Согласно письму, прекращение поставок шампанских вин связано с поправками в 171-ФЗ "О регулировании алкогольной продукции". Он уточняет определения и вносит дополнительные требования для винодельческой продукции. В частности, закон исключает понятие "шампанское", разрешая использовать его в лишь в отношении "российского шампанского", произведенного на территории России.