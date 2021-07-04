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https://1prime.ru/consumer_markets/20210704/834110224.html
СМИ: россияне не останутся без заграничного шампанского
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Производитель премиальных алкогольных напитков Moet Hennessy согласился изменить маркировку с "шампанского" на "игристое вино" для продукции, поставляемой в Россию, сообщает... ПРАЙМ, 04.07.2021
алкоголь, новости, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Производитель премиальных алкогольных напитков Moet Hennessy согласился изменить маркировку с "шампанского" на "игристое вино" для продукции, поставляемой в Россию, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявление компании.
Как объяснили в компании, новые требования к маркировке привели к "временной приостановке поставок", однако они возобновятся как можно скорее после внесения соответствующих корректировок.
Ранее СМИ сообщили, что дистрибуционное подразделение Moet Hennessy уведомило в письме российских партнеров о том, что компания временно останавливает отгрузки ассортимента шампанских вин для всех покупателей.
Согласно письму, прекращение поставок шампанских вин связано с поправками в 171-ФЗ "О регулировании алкогольной продукции". Он уточняет определения и вносит дополнительные требования для винодельческой продукции. В частности, закон исключает понятие "шампанское", разрешая использовать его в лишь в отношении "российского шампанского", произведенного на территории России.