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https://1prime.ru/consumer_markets/20210707/834134085.html
Россияне в жару резко нарастили покупки мороженого
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Жаркая погода, которая установилась на большей части территории России, привела к резкому росту спроса на мороженое, говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных... ПРАЙМ, 07.07.2021
исследование, россия, новости, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Жаркая погода, которая установилась на большей части территории России, привела к резкому росту спроса на мороженое, говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД" и Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) — оператора системы национальной маркировки "Честный знак".
Аналитики изучили траты россиян на мороженое и сыры в июне этого года и сравнили данные с прошлогодними результатами. Отдельно они провели анализ продаж маркированной продукции — 1 июня 2021 года стартовала обязательная маркировка молочной продукции с категорий "сыры" и "мороженое".
"Средний чек затрат россиян на маркированное мороженое составил 95 рублей, в то время как во всей категории мороженого этот показатель был на уровне 135 рублей, или на 2% ниже, чем в прошлом году. Мороженого за июнь в штуках куплено на 23% больше, чем в прошлом году в то же время", — выяснили авторы исследования.
В то же время средний чек по маркированному сыру составил 124 рубля, а по всем сырам – 154 рубля, что на 9% ниже, чем в прошлом году. По данным аналитиков, продажи сыра также выросли — на 10% по сравнению с прошлым годом.