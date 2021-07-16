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2021
https://1prime.ru/consumer_markets/20210716/834214031.html
Эксперт предупредил, что цены на бытовую технику резко растут
Потребрынок
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Динамика потребительских цен в июне побила пятилетний рекорд, рассказал МК.ru экономист Никита Масленников. Потребительские цены за прошлый месяц взлетели на 6,5% в годовом... ПРАЙМ, 16.07.2021
цены, бытовая техника, кнр, перевозки, новости, экономика, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Динамика потребительских цен в июне побила пятилетний рекорд, рассказал МК.ru экономист Никита Масленников.
Потребительские цены за прошлый месяц взлетели на 6,5% в годовом выражении, пишет издание.
Подоражание непродовольственных товаров длительного пользования связано с резким ростом стоимости контейнерных перевозок. За 2021 год они стали дороже на 20%, пояснил ведущий эксперт Института современного развития Масленников.
Россиянам придется платить за гаджеты, электронику и бытовую технику на 15-20% больше, прокомментировал специалист.
Новая волна коронавируса привела к остановке погрузки в главных гаванях КНР, задержка теперь составляет примерно 35-40 суток.
В июле в России будут абсолютно другие цены на непродовольственные товары, например, бытовую технику, отметил эксперт.