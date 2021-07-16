МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Динамика потребительских цен в июне побила пятилетний рекорд, рассказал МК.ru экономист Никита Масленников. США начнут отслеживать операции с криптовалютой для борьбы с кибератаками

Потребительские цены за прошлый месяц взлетели на 6,5% в годовом выражении, пишет издание.

Подоражание непродовольственных товаров длительного пользования связано с резким ростом стоимости контейнерных перевозок. За 2021 год они стали дороже на 20%, пояснил ведущий эксперт Института современного развития Масленников.

Россиянам придется платить за гаджеты, электронику и бытовую технику на 15-20% больше, прокомментировал специалист. В Кремле высказались о проблемах с дорогами в регионах

Новая волна коронавируса привела к остановке погрузки в главных гаванях КНР, задержка теперь составляет примерно 35-40 суток.





В июле в России будут абсолютно другие цены на непродовольственные товары, например, бытовую технику, отметил эксперт.







