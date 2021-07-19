МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Партия "Единая Россия" посоветовала правительству России способствовать заключению соглашений торговых сетей с отраслевыми союзами о снижении наценок на продукты первой необходимости. Об этом сообщает RT со ссылкой на сообщение на сайте партии.

На совещании "Единой России", посвященному ситуации с ростом цен на продовольствие, вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев огласил комплекс мер по сдерживанию цен на продукты питания. Цены на бананы установили пятилетний рекорд

"Предлагаем правительству России рекомендовать торговым сетям срочно подписать соглашения с отраслевыми союзами и ассоциациями сельхозпроизводителей под контролем соответствующих министерств о снижении торговых наценок на социально значимые продовольственные товары, прежде всего на овощную продукцию", — заявил он.

Также в "Единой России" порекомендовали установить право органов исполнительной власти регионов контролировать исполнение указанных соглашений на местах.

Помимо этого, партия заявила о необходимости организации в регионах поставки сельхозпродукции от производителей для её реализации на городских рынках и ярмарках без посредников на весь период уборки урожая. "Необходимо организовать поставки сельхозпродукции от производителей для ее реализации на городских рынках и ярмарках напрямую населению. Без посредников. Сделать это на весь сезон уборки урожая текущего года", — сказал Гордеев.