МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. В новом осенне-зимнем сезоне в России одежда и обувь может, по прогнозам ретейлеров, подорожать минимум на 10%, пишет РБК. Что будет с рублем после заседания Банка России

Есть две причины роста цен: удорожание перевозки и сырья.

При этом закупки новых коллекций сетевые продавцы снижать не собираются.

Коллекции нового сезона прибавят в цене 10-15%, пишет издание со ссылкой на президента розничной сети Baon Илью Ярошенко.

Если осенью подорожание одежды будет малозаметным, то с начала 2022 года цены в рознице могут вырасти на 18-20%, прогнозирует владелец компании "Глория Джинс" Владимир Мельников. Схожий прогноз дает и основатель Zenden Group Андрей Павлов (сети обувных салонов Zenden, Thomas Munz и Mascotte).

"На рост цен на одежду и обувь влияют увеличивающиеся расходы на логистику и сырье, объясняют ретейлеры. Они напоминают, что стоимость морских грузоперевозок из Азии в Европу выросла в несколько раз по сравнению с прошлым годом из-за пандемии и сбоев в работе китайских портов. Павлов оценивает подорожание перевозок в пять-шесть раз", — пишет издание.

Если в прошлом году стоимость доставки контейнера из Азии составляла $3 тысячи, то сейчас она доходит до $10 тысяч. Чем габаритнее товар или ниже его стоимость, тем дороже обходится его доставка.

Второй пункт — сырье. Хлопок с начала года подорожал на 35%. Также "значительно" выросла и стоимость всех материалов, связанных с "химией": тех, где задействованы нефтепродукты, подорожало синтетическое волокно — эластан.

"Американский производитель спортивной одежды верхнего ценового сегмента Lululemon скупил лучший эластан на рынке, и вслед за возникшим дефицитом у известных производителей волокна цены подняли и "ноунейм-компании", — пишет издание.