МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Жители России начали активно скупать кнопочные телефоны, пишет газета "Коммерсант". Минимальная зарплата в 2022 году вырастет на 825 рублей

По подсчетам крупнейших российских ретейлеров, в январе-июне 2021 года рост таких продаж составил от 6,7% (сеть "Связной") до 26% (группа "М.Видео-Эльдорадо") по отношению к аналогичному периоду 2020 года.

В денежном эквиваленте продажи выросли на 18,8% и 35% соответственно.

Ранее эта категория телефонов ежегодно сокращалась на 5-10%.

Опрошенные газетой специалисты рынка назвали несколько причин этого явления.