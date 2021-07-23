МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Жители России начали активно скупать кнопочные телефоны, пишет газета "Коммерсант".

" Купюры достоинством сто рублей. Архивное фото

Минимальная зарплата в 2022 году вырастет на 825 рублей

По подсчетам крупнейших российских ретейлеров, в январе-июне 2021 года рост таких продаж составил от 6,7% (сеть "Связной") до 26% (группа "М.Видео-Эльдорадо") по отношению к аналогичному периоду 2020 года.

В денежном эквиваленте продажи выросли на 18,8%  и 35% соответственно.

Ранее эта категория телефонов ежегодно сокращалась на 5-10%.

Опрошенные газетой специалисты рынка назвали несколько причин этого явления.

  • В частности, на увеличение продаж дешевых телефонов повлияло возвращение трудовых мигрантов в Россию и начало дачного сезона.
  • Такие телефоны могли понадобиться переведенным на удаленную работу сотрудникам.
  • Россияне стали внимательнее относиться к данным в связи с усилением разного рода мошенничеств и переключились на менее подверженные взлому кнопочные устройства.