Продажи кнопочных телефонов в России неожиданно пошли вверх, сообщили ретейлеры
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МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Жители России начали активно скупать кнопочные телефоны, пишет газета "Коммерсант".
По подсчетам крупнейших российских ретейлеров, в январе-июне 2021 года рост таких продаж составил от 6,7% (сеть "Связной") до 26% (группа "М.Видео-Эльдорадо") по отношению к аналогичному периоду 2020 года.
В денежном эквиваленте продажи выросли на 18,8% и 35% соответственно.
Ранее эта категория телефонов ежегодно сокращалась на 5-10%.
Опрошенные газетой специалисты рынка назвали несколько причин этого явления.
В частности, на увеличение продаж дешевых телефонов повлияло возвращение трудовых мигрантов в Россию и начало дачного сезона.
Такие телефоны могли понадобиться переведенным на удаленную работу сотрудникам.
Россияне стали внимательнее относиться к данным в связи с усилением разного рода мошенничеств и переключились на менее подверженные взлому кнопочные устройства.