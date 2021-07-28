МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Россельхознадзор с 28 июля отменяет временные ограничения на поставки табачного сырья в Россию из Бразилии под гарантии Национальной организации по карантину и защите растений этой страны, говорится в сообщении российского ведомства.

"Россельхознадзор счел возможным с 28 июля 2021 года под гарантии Национальной организации по карантину и защите растений (НОКЗР) Бразилии о принятии исчерпывающих фитосанитарных мер возобновить поставки в Россию табачного сырья и табачных отходов (код ТН ВЭД ЕАЭС 2401) из этой страны", — говорится в сообщении.

Соответствующее решение принято по итогам переговоров, которые состоялись 23 июля с представителями Министерства сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии.

Российское ведомство с 19 июля запретило поставки в Россию табачного сырья из Индии, ЮАР, Бразилии, Танзании и Малави из-за обнаружений в этой продукции многоядной мухи-горбатки — универсального вредителя запасов. Насекомое обладает высокой плодовитостью, и его распространение в России может навредить сельскому хозяйству.

В среду служба указывает, что проводит работу с компетентными службами Индии, ЮАР, Танзании и Малави, направленную на выстраивание единых подходов к фитосанитарному надзору и снижению рисков заражения табачной продукции многоядной мухой-горбаткой и другими карантинными для России вредоносными объектами.

"По ее результатам будет рассмотрен вопрос возможности снятия запрета на поставки табачного сырья. Следует отметить, что указанные страны являются не единственными экспортерами табачного сырья в Россию. Среди основных поставщиков — Бельгия, Зимбабве, Мозамбик, Турция, Великобритания и Азербайджан", — добавляется в сообщении. Пуск газа по "Северному потоку-2" возможен уже в этом году, считают в OMV

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, импорт России табачного сырья и табачных отходов в 2020 году составил 151,349 тысячи тонн. Основным поставщиком является Бразилия — ввоз табачного сырья из этой страны составил 37,063 тысячи тонн (24,5% в общем объеме импорта), на втором месте — Малави (15,295 тысячи тонн, 10,1%), на третьем — Индия (12,723 тысячи тонн, 8,4%).