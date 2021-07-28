"Руспродсоюз": цена кофе в магазинах РФ будет зависеть от их лояльности к покупателям
МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Цены на кофе в мире растут в связи с плохим урожаем в Бразилии, а динамика цен в российской рознице будет зависеть от политики торговых операторов, заявил РИА Новости зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Леонов.
Российские торговые сети начали получать уведомления от поставщиков о повышении в августе цен на кофе на 10–12% в связи с прогнозами сокращения урожая зерен кофе в Бразилии на 30%, сообщила в среду газета "Коммерсант".
"Если сети будут готовы пожертвовать собственной наценкой, то для потребителей ничего не изменится", — сказал Леонов.
Он подтвердил, что цены на сырье (зерна кофе) на мировом рынке сейчас действительно растут, в некоторых случаях — на 70% в годовом выражении.
"Ключевая причина — проблемы с урожаем в Бразилии. Кроме того, мы наблюдаем значительное повышение стоимости фрахта, также поставщики сталкиваются с удорожанием упаковки", — сообщил Леонов, добавив, что все эти факторы влияют на себестоимость продукции.
Таким образом, производителям в этой ситуации не удается сдерживать рост и покрывать кратно возросшие издержки за счет собственных ресурсов, но даже в этом случае заявленный рост себестоимости находится на минимальном уровне — в пределах 10-15%, заметил он.
Что касается масштаба потерь, то сейчас проводится мониторинг кофейных плантаций Бразилии и подсчет гибели деревьев от заморозков, продолжил Леонов. Дальнейшие прогнозы по потерям и динамике цен станут понятны в течение ближайших двух недель — по итогам мониторинга.
https://1prime.ru/consumer_markets/20210728/834315630.html