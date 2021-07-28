МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Цены на кофе в мире растут в связи с плохим урожаем в Бразилии, а динамика цен в российской рознице будет зависеть от политики торговых операторов, заявил РИА Новости зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Леонов.

Российские торговые сети начали получать уведомления от поставщиков о повышении в августе цен на кофе на 10–12% в связи с прогнозами сокращения урожая зерен кофе в Бразилии на 30%, сообщила в среду газета "Коммерсант".

"Если сети будут готовы пожертвовать собственной наценкой, то для потребителей ничего не изменится", — сказал Леонов.

Он подтвердил, что цены на сырье (зерна кофе) на мировом рынке сейчас действительно растут, в некоторых случаях — на 70% в годовом выражении.

"Ключевая причина — проблемы с урожаем в Бразилии. Кроме того, мы наблюдаем значительное повышение стоимости фрахта, также поставщики сталкиваются с удорожанием упаковки", — сообщил Леонов, добавив, что все эти факторы влияют на себестоимость продукции. Поставщики кофе предупредили о повышении цен

Таким образом, производителям в этой ситуации не удается сдерживать рост и покрывать кратно возросшие издержки за счет собственных ресурсов, но даже в этом случае заявленный рост себестоимости находится на минимальном уровне — в пределах 10-15%, заметил он.

Что касается масштаба потерь, то сейчас проводится мониторинг кофейных плантаций Бразилии и подсчет гибели деревьев от заморозков, продолжил Леонов. Дальнейшие прогнозы по потерям и динамике цен станут понятны в течение ближайших двух недель — по итогам мониторинга.