МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Россияне в возрасте 35-44 лет в настоящее время являются основными ипотечными заемщиками, однако уже в ближайшее время ипотека может "помолодеть": 43% планирующих взять кредит на жилье в ближайшие полгода являются гражданами от 24 до 34 лет, рассказали РИА Новости в компании Online-Ipoteka. Россиян предупредили о возможном подорожании мяса и хлеба

По данным платформы, основное число ипотечных заемщиков составляют люди в возрасте 35-44 лет – на эту возрастную группу приходится порядка 37% от общего количества обладателей ипотечного кредита. Чуть меньше (36%) кредитов приходится на заемщиков 25-34 лет. Порядка 15% относится к возрастной группе 45-54 года, 9% — 55 лет и старше, и лишь 3% — на россиян в возрасте 18-24 года.

"Однако уже в ближайшее время ипотека может "помолодеть": из общего числа планирующих оформить первый кредит на жилье в ближайшие полгода большинство (43%) составляют 24-34-летние респонденты", — отметили специалисты.

Возрастной костяк существующей базы заемщиков отстает – до конца года только 28% человек в возрасте 35-44 лет собираются получить ипотеку. Для людей 45-54 лет и старше 55 лет эти показатели составляют 18% и 7% соответственно, для граждан в возрасте 18-24 лет – 4%.

Среди потенциальных заемщиков, которые уже подбирают варианты, но пока не определились со сроками получения кредита, также лидируют россияне 25-34 лет (37%). В то же время заметно выросла доля молодежи в возрасте 18-24 лет — до 7%, при этом их больше граждан старше 55 лет, которые заинтересованы в получении ипотечного кредита (6%). Доля 35-44-летних составляет 30%, 45-54-летних – 20%.

Среди участников, которые намерены получить вторую ипотеку, большинство (47%) также составляют заемщики в возрасте 25-34 лет. Второй жилищный кредит также намерены взять 36% россиян в возрасте 35-44 лет, 10% граждан от 45 до 54 лет и 7% респондентов старше 55 лет.

Компания проводила исследование в июле среди 2 тысяч россиян старше 18 лет по всей стране.