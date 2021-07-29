МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Российская Федерация смогла обогнать Австралию, Аргентину и Бразилию по объемам экспорта говядины в Китай. Об этом сообщает РИА Новости. Китай обвинили в желании полностью запретить биткоин

Отмечается, что в ближайшие пять лет сокращения количества поставок ждать, скорее всего, не придется. В первом квартале текущего года КНР приобрела 3,7 тысячи тонн говядины. Это следует из данных Центра отраслевой экспертизы (ЦЭО) Россельхозбанка. Если сравнивать с прошлым годом, то экспорт вырос в 20 раз.

Доля КНР в общем объеме экспорта мяса крупного рогатого скота (КРС) превысила 55%. Всего Россия отправила за границу в январе — марте 6,5 тысячи тонн — почти в два с половиной раза больше, чем в 2020-м. Дело еще и в том, что в Китае сократилось собственное производство свинины: подкосила африканская чума. Помимо этого, постепенно меняются предпочтения покупателей, а рынок открывается для зарубежных производителей.

Причиной того, что Россия смогла выйти на первое место по этому показателю стал тот факт, что в 2017 году в Бразилии были закрыли несколько десятков предприятий. Это стало следствием несоблюдения санитарных условий. Нужно отметить, что бразильские компании уже находились в центре скандалов: в их продукции были выявлены биостимуляторы роста — рактопамин — и бактерии сальмонеллы.