МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Сеть ресторанов быстрого обслуживания McDonald's в США столкнулась с дефицитом поставок бумажных пакетов. Об этом пишет газета Wall Street Journal. Европа испытала "энергетический шок" от сокращения поставок газа Россией

Такие пакеты используются для доставки еды и заказов навынос. Также часть гостей просят упаковать их заказы в бумажные пакеты, даже когда обедают внутри ресторана.

Изданию стало известно, что сеть кафе разослала руководителям ресторанов письмо с просьбой ограничить использование бумажных пакетов. Это связано с тем, что использование таких пакетов опережает и без того высокие показатели прошлого 2020 года.

В июле текущего 2021 года McDonald's объявил о создании нового подразделения. Речь идет о так называемой команде по вопросам клиентского опыта. Структура объединит работу над приложением McDonald's и недавно запущенную систему лояльности MyMcDonald's Rewards. Также в нее войдут подразделения по маркетингу, цифровым сервисам, анализу данных и часть других команд.