МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Объем производства шампанских и игристых вин в РФ в июле вырос на 78,6% — до 0,9 миллиона декалитров, выпуск тихих вин и водки снизился на 3,2% и 11,3% — до 2,84 миллиона и 5,73 миллиона декалитров соответственно, сообщили РИА Новости в Национальном союзе защиты прав потребителей. Россиянам рассказали о последствиях вакцинации при алкогольном опьянении

За семь месяцев текущего выпуск шампанских и игристых вин в годовом выражении снизился на 28,5% — до 4,62 миллиона декалитров, производство водки уменьшилось на 3,9% — до 39,22 миллиона декалитров, а выпуск тихих вин вырос на 2,6% — до 17,16 миллиона декалитров.

Объем производства коньяка в январе-июле 2021 года составил 4,13 миллиона декалитров, сократившись на 3,9% к аналогичному периоду прошлого года. В июле выпуск снизился на 14,2% — до 460 тысяч декалитров.

Выпуск фруктовых (плодовых) вин за семь месяцев сократился в годовом выражении на 20,1% — до 6,21 миллиона декалитров, в июле — на 60%, до 0,6 миллиона декалитров. Россиянам рассказали, какой алкоголь чаще выявляют в незаконном обороте

Винных напитков, изготовляемых без добавления этилового спирта, в январе-июле произведено 3,51 миллиона декалитров (снижение на 20,2% в годовом выражении), изготовляемых с добавлением этилового спирта — 113 тысяч декалитров (снижение на 56,5%). В июле их выпуск составил 290 тысяч декалитров (снижение на 54,3% к прошлогоднему показателю) и 4 тысячи декалитров (рост на 70,4%).

Объем производства в РФ алкогольной продукции (без пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи) в январе-июле 2021 года эксперты оценивают в 90,56 миллиона декалитров — на 2,3% ниже, чем год назад. В июле выпуск составил 13,58 миллиона декалитров (на 7,1% ниже уровня прошлого года).