МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Гендиректор "Эссен продакшн АГ" Леонид Барышев рассказал о том, что при запуске новых сортов конфет компания будет использовать рецептуру со сниженным содержанием кондитерских жиров, которые сильно подорожали за последний год. Об этом сообщает РБК со ссылкой на комментарий Барышева. Аналитики спрогнозировали, на сколько вырастут цены в России в августе

"Эссен продакшн АГ" производит конфеты под марками "35", "ДаЁжъ", Cho Ko-Te, "Q".

Компания планирует упростить рецептуру, чтобы вернуть цены на конфеты в диапазон до 200 рублей за 1 килограмм в рознице. Жиросодержащую начинку можно заменить на влагосодержащую, например желейную, молочную, помадную. Барышев пояснил, что также можно изменить содержание жира в конфете или заменить дорогие жиры на более дешевые.

Гендиректор "Эссен продакшн АГ" подчеркнул, что себестоимость производства конфет в пандемию выросла примерно на 30%, потому что подорожали растительные жиры, в том числе тропические, какао, сахар, мука и упаковка. Стоимость сахара и подсолнечного масла стабилизировалась, однако цена пальмового масла и его производных, какао-масла и тропических жиров продолжает расти. Из-за этого цена на конфеты со сложными начинками превысила 350 рублей за килограмм, для основных покупателей приемлемая цена — 200-300 рублей за килограмм.

Весной кондитерам удалось повысить цены на продукцию, однако ритейлеры неохотно идут на подобные переговоры. Торговые сети, по словам Барышева, сами предлагают сделать конфеты "чуть попроще, но чуть подешевле". В магазинах лучше продаются товары с большими скидками или более дешевые продукты за счет более низкой жирности. Как объяснил Барышев, "жир — это самое дорогое в конфете сегодня. Если раньше конфета с жировой начинкой внутри помады воспринималась на ура, то сейчас жировые включения не нужны покупателю, из-за высокой цены люди не понимают, зачем за это платить".