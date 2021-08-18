МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Спрос на энергетики в России вырос в среднем на 40% за последние полгода. Участники рынка связывают такой скачок с переходом потребителей на удаленный формат работы: из дома люди больше работают, из-за чего и подсели на энергетические напитки. Об этом пишет Inc. Russia.

О том, что продажи энергетиков действительно выросли, подтвердили многие российские торговые компании. Так, в сети "Верный" продажи подскочили на 30%, в "Магните" — на 36%, в "Азбуке вкуса" — на 7-9%. В сети магазинов, принадлежащей X5 Group, спрос на энергетики вырос на 20%, а в онлайн-магазине "Утконос" — на целых 113%. Покупательная способность россиян упала на полтонны картошки

Любопытно, что продажи энергетиков занимают менее 5% от всех проданных напитков по стране, однако это очень динамично развивающийся сегмент. По словам представителей "Азбуки вкуса", потребление энергетиков в последние годы растет по всему миру. Причем переход на удаленную работу — далеко не единственная причина популярности таких напитков. Среди других факторов участники рынка назвали ускорение ритма жизни в крупных городах, рекламу в СМИ, растущий ассортимент и повышение узнаваемости брендов.

Участники рынка считают, что в дальнейшем спрос на энергетические напитки только продолжит расти. Это не единственный сегмент, ставший неожиданно востребованным в период пандемии. Из-за того, что люди оказались заперты дома, также взлетел спрос на предметы коллекционирования — так, например, раритетный картридж с игрой был продан за рекордную сумму.