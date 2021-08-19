МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запросила у пивоваренных компаний информацию о формировании цены и собирается изучить, есть ли на рынке признаки демпинга. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на участников отрасли. Издание допускает возможность того, что ведомство собирает данные сведения с целью определиться с введением минимальной розничной цены (МРЦ) на напиток. Пока что оно относилось к инициативе скептически. В России неожиданно подскочили продажи определенного продукта

Союз российских пивоваров (СРП), в которую входят более 100 предприятий, хотела бы установить МЦР. Так, пиво в банке или бутылке должно, по их мнению, стоить не менее 110 рублей за литр, в ПЭТ-упаковке — 90 рублей за литр, а при продаже в разлив — 85 рублей за литр.

По словам председателя совета СРП Даниила Бримана, запросы на предоставление информации о формировании цен от ФАС получили десятки предприятий разного уровня. Он рассказал, что на полках можно обнаружить пиво, слишком дешевое для того, чтобы его стоимость покрывала затраты.

В ФАС сообщили, что в рамках исследования конкуренции на оптовых рынках алкоголя получали заявления от участников рынка и ассоциаций о возможных признаках демпинга со стороны крупных компаний. В ведомстве пояснили, что пока выводы делать рано, анализ информации продолжается. Результаты работы пообещали представить в следующем месяце.