МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Черкизово" по МСФО во втором квартале 2021 года выросла на 30,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 6,9 миллиарда рублей, по итогам первого полугодия рост составил 62,3% — до 13,4 миллиарда рублей, сообщила компания. Выручка МТС по МСФО во втором квартале выросла на 10,6%

Выручка по итогам второго квартала увеличилась на 30,8% — до 39,8 миллиарда рублей, по итогам первого полугодия — на 20,6%, до 73,1 миллиарда рублей.

Группа "Черкизово" входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины, продуктов мясопереработки и является крупнейшим в РФ производителем комбикормов. Основной акционер группы — семья основателя "Черкизово" Игоря Бабаева, испанской Grupo Fuertes принадлежит 8% компании, free float составляет порядка 2,4%.