МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, с 16 по 22 августа снова вырос после краткосрочного снижения на предыдущей неделе, поднявшись на 0,6 пункта – до 80,9 пункта. Россиян научили, как выгодно вложить 10 тысяч рублей

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

На прошлой неделе сильнее всего средний чек вырос по кусковому мылу и лимонам – в обоих случаях на 4%, до 86 и 72 рублей соответственно. Снизился средний чек по медицинским маскам (на 2%, до 56 рублей), антисептикам (на 1%, до 273 рублей), перчаткам (на 1%, до 135 рублей). Сохранился на прежнем уровне по туалетной бумаге (70 рублей) и гречке (88 рублей).

Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей вырос на 0,6 пункта и составил 80,9 пункта.

Траты россиян на "ковидный набор" продолжают удерживать стабильный уровень, а средства индивидуальной защиты все так же покупают меньшими объемами, чем в июле, поскольку многие продолжают работать удаленно или находятся в отпуске, отмечают аналитики "Платформы ОФД".