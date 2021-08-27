МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. За последний месяц россияне стали меньше говорить о росте цен на плодоовощную продукцию, следует из сравнительного опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ). Covindex возобновил рост, поднявшись на 0,6 пункта

По данным исследователей, 25 июля этого года о росте цен на плодоовощную продукцию заявляли почти половина (46%) россиян, а к 22 августа такое мнение высказали уже только треть респондентов (33%).

Такую же динамику в восприятии цен россиянами за аналогичный период времени в категории "Продукты питания" демонтируют яйца — 33% респондентов говорят о росте (минус 7% по сравнению с концом июля), сахар — 33% (-7%), растительное масло — 36% (-7%), а также крупы и макаронные изделия — 25% (-6%). Обратной тенденции за последний месяц выявлено не было.

В категории "Непродовольственные товары" такая же динамика отмечается среди моющих и чистящих средств – 15% (-3%), а в случае с бензином, наоборот, больше опрошенных отметили рост цены — 42% против 38% месяцем ранее.

В категории "Услуги" каких-то значимых изменений не отмечается.

Опрос "ФОМнибус" проводился с 20 по 22 августа в 207 населенных пунктах, 73 субъектов РФ. В нем приняло участие 3000 респондентов.