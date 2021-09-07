ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — ПРАЙМ. "Почта России" будет придерживаться действующих временных ограничений на физическую продажу алкоголя при реализации эксперимента по онлайн-заказам российского вина, предложенного Минфином, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ-2021 заместитель гендиректора компании по электронной коммерции Алексей Скатин. Назван порядок действий, если банкомат "съел" карту или "зажал" деньги

Минфин России ранее опубликовал законопроект о проведении с 1 января эксперимента по интернет-продаже российского вина с использованием специализированного сайта "Почты России". Пилотный проект предлагается провести в Москве, Московской области и Мордовии. Сроки проведения эксперимента будут определяться правительством, оно также может принять решение о расширении территории, на которой осуществляется доставка вина.

"О деталях эксперимента мы сообщим позже. Но мы будем находиться строго в рамках законодательства, в соответствии со всеми временными ограничениями, которые сейчас существуют", — сказал Скатин, отвечая на вопрос, будет ли возможность приобрести вино ночью или только во время, разрешенное российским законодательством.

"Почта России", по его словам, активно работает с органами исполнительной власти над проектом закона о проведении этого эксперимента. Компания планирует завершить эту работу "в ближайшее время", чтобы законопроект мог быть принят в осеннюю сессию работы Госдумы.

Согласно закону о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции, в России запрещена розничная продажа алкоголя в магазинах с 23 часов до 8 часов местного времени. При этом власти регионов могут устанавливать дополнительные ограничения продажи. Власти ряда субъектов РФ на фоне распространения коронавируса и действия режима самоизоляции стали ограничивать и запрещать продажу алкоголя.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходил 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером ВЭФ.