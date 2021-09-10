МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Пандемия не заставила россиян разлюбить походы по магазинам, привычка совершать там покупки осталась у молодежи и людей в возрасте от 55 лет, тогда как на новые каналы продаж переключились в большей степени россияне в возрасте от 25 до 34 лет, говорится в совместном исследовании холдинга "Ромир" и сети магазинов фиксированных цен Fix Price (имеется в распоряжении РИА Новости).

В исследовании приняли участие 1,5 тысячи респондентов — участников скан-панели домохозяйств холдинга, которая основывается на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах с населением от 10 тысяч человек.

"Несмотря на рост доступности покупок в онлайн-магазинах и сохраняющиеся опасения по поводу COVID-19, четверо из пяти российских потребителей (80%) признались, что пандемия существенным образом не изменила их привычек в совершении покупок", — говорится в исследовании. Так, 49% россиян сообщили, что ходят по магазинам так же, как и до пандемии, еще 31% — что изменили свой способ совершения покупок лишь отчасти.

Между тем, среди тех покупателей, которые ходят в магазины, относительно больше людей, относящихся к самым молодым и возрастным группам — это возраст от 18 до 24 лет, и от 55 лет. "А вот потребители в возрасте 25-34 лет оказались в числе тех, кто в большей степени переключились на новые каналы", — приходят к выводу эксперты.

"Мы видим, что полностью на покупки онлайн перешло лишь небольшое число россиян, хотя их доля, конечно, гораздо заметней, чем была до пандемии", — приводятся в материалах слова исполнительного директора "Ромир" и MILE Group Инны Караевой. 67% респондентов ходят в магазины с той же частотой, что и до пандемии, 63% — как и раньше, по пути с работы или в выходные; 21% признаются, что любят ходить в магазины, отдыхая таким образом и получая положительные эмоции.

"Наиболее часто любят ходить по магазинам потребители 25-34 лет, а также семьи с детьми — в основном за товарами не первой необходимости, такими как домашний декор или игрушки. А вот не любят посещать в магазины в основном мужчины и молодые потребители в возрасте 18-24 лет", — пишут авторы исследования.

"Шопинг для российских потребителей — это во многом эмоциональный процесс, и на фоне стагнации реальных доходов поход в магазин остается доступным способом провести досуг и развлечься", — считает генеральный директор Fix Price Дмитрий Кирсанов, называя такой опыт "поиском сокровищ" — например, новинок по привлекательной цене.

Как говорится в исследовании, 63% потребителей нравится ходить в магазины, чтобы найти что-то необычное и интересное. "Для 65% возможность купить что-то приятное по низкой цене — это хороший опыт сам по себе, 59% любят зайти в магазин, чтобы купить что-то небольшое, чтобы порадовать себя, а 42% при походе в магазин захватывают то, что не планировали покупать", — отмечают эксперты. Между тем, 60% опрошенных предпочитают офлайн-магазины: по их мнению, это просто, быстро и не требует трат на услуги доставки.