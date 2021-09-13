МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Роспотребнадзор обнаружил следы вещества для уничтожения насекомых в арбузах из квартиры и "Магнита" на Совхозной улице в Москве. Об этом сообщает столичное управление Роспотребнадзора. Отклонения норм безопасности у арбузов в магазине Москвы не выявили

Напомним, на прошлой неделе, в четверг, 61-летняя женщина, ее 15-летняя внучка и 38-летняя мать девочки были госпитализированы с интоксикацией. Все они накануне ели купленный в магазине арбуз. Пожилая женщина и подросток скончались.

СМИ сообщали, что в крови погибших были найдены следы этиленгликоля. Это нефтехимическое сырье, которое используют во многих промышленных продуктах.

Эксперты исследовали продовольственные товары из квартиры, где жили умершие, а также из магазина, где они делали покупки.

"Обнаружены следы вещества для дезинсекции <…>. Это вещество использовалось специализированной организацией для обработки помещений этого магазина", — отмечает Роспотребнадзор.

При этом в воздухе и воде жилого дома никаких опасных для здоровья соединений найдено не было, жителям ничего не угрожает.

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности и повлекшим за собой смерть человека.

Что касается торговой сети "Магнит", то здесь было начато внутреннее расследование, с продажи сняли всю партию арбузов. Помимо этого в компании рассказали, что ягоды им поставляет крестьянско-фермерское хозяйство "Каныгин".