МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. "Магнит" инициирует внеплановую проверку всех своих подрядчиков по оказанию услуг дезинсекции, при этом усилит меры санитарного контроля в магазинах, вместе с тем компания призывает пока воздерживаться от выводов о причинах смерти пожилой женщины и внучки, которые покупали арбуз в московском магазине, заявили РИА Новости в пресс-службе ритейлера. В арбузе, которым отравилась семья в Москве, нашли вещество от насекомых

В понедельник старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила журналистам, что московские следователи задержали подозреваемого по уголовному делу о смерти женщины и несовершеннолетней в результате отравления на юго-востоке Москвы, которое произошло, по версии следствия, из-за нарушения правил дезинфекции магазина.

"Компания будет продолжать оказывать содействие компетентным органам в расследовании причин трагедии. "Магнит" также инициирует внеплановую проверку всех своих подрядчиков по оказанию услуг дезинсекции и санитарной обработки, и усилит меры санитарного контроля в магазинах", — рассказали в компании.

Кроме того, столичное управление Роспотребнадзора в понедельник сообщило, что специалисты Роспотребнадзора нашли следы вещества для дезинсекции в арбузах из квартиры на Совхозной улице и магазина "Магнит".

Это вещество, как отмечалось, использовалось специализированной организацией для обработки помещений этого магазина

"Магнит" не располагает официальным заключением Роспотребнадзора и узнал об этом из СМИ. Компания обращает внимание, что в сообщениях со ссылкой на надзорное ведомство упоминаются следы средства дезинсекции, что говорит о потенциально низком уровне его концентрации", — указали в ритейлере.

"Хочется также отметить, что озвученная Роспотребнадзором информация не объясняет случаи госпитализации семи других жителей домов на Совхозной улице и не содержит выводов о наличии какой-либо связи с произошедшим в доме. "Магнит" призывает воздержаться от выводов о причинах вреда здоровью и летального исхода пострадавших на основании сообщения Роспотребнадзора ввиду отсутствия официальной информации о причинах смерти", — заключили в компании.