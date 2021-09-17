Минсельхоз РФ заявил о стабильности на рынке птицеводческой продукции РФ
МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Ситуация на рынке птицеводческой продукции России в настоящее время стабильная, существенных колебаний цен на мясо птицы и яйца не отмечается, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
"В настоящее время ситуация на рынке птицеводческой продукции оценивается как стабильная. Ценовая динамика по мясу птицы и яйцам находится в пределах сезонных тенденций, существенных колебаний не отмечается", — сообщает министерство.
Минсельхоз указывает, что после снижения объемов в конце прошлого и начале текущего года из-за ряда ветеринарных, технологических и экономических факторов производство птицы за восемь месяцев 2021 года уже приблизилось к уровню аналогичного периода прошлого года и полностью восстановилось в соотношении август к августу.
"Объем предложения яиц на рынке последние три месяца держится выше уровня прошлого года", — отмечает аграрное ведомство. Министерство ожидает, что по итогам 2021 года показатели производства мяса птицы и яиц будут сопоставимы с результатами прошлого года.
"Для этого созданы все необходимые условия, в том числе налажены стабильные поставки родительских форм и финального гибрида птицы, находится на постоянном контроле эпизоотическая ситуация, оказываются комплексные меры господдержки производителям", — подчеркивается в сообщении.
Минсельхоз указывает, что в текущем году увеличен максимальный размер льготного краткосрочного кредита для птицеводческих компаний до 1,5 миллиарда с 1 миллиарда рублей, принято решение о пролонгации льготных инвесткредитов на срок до 12 лет предприятиям, пострадавшим от гриппа птиц. Кроме того, для животноводов предусмотрены льготные краткосрочные кредиты на закупку зерна, шрота, жмыха, аминокислот для кормовых целей.
https://1prime.ru/consumer_markets/20210917/834726657.html