МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Ситуация на рынке птицеводческой продукции России в настоящее время стабильная, существенных колебаний цен на мясо птицы и яйца не отмечается, говорится в сообщении Минсельхоза РФ. Курица взлетела: цены на яйца и мясо птицы резко выросли

"В настоящее время ситуация на рынке птицеводческой продукции оценивается как стабильная. Ценовая динамика по мясу птицы и яйцам находится в пределах сезонных тенденций, существенных колебаний не отмечается", — сообщает министерство.

Минсельхоз указывает, что после снижения объемов в конце прошлого и начале текущего года из-за ряда ветеринарных, технологических и экономических факторов производство птицы за восемь месяцев 2021 года уже приблизилось к уровню аналогичного периода прошлого года и полностью восстановилось в соотношении август к августу.

"Объем предложения яиц на рынке последние три месяца держится выше уровня прошлого года", — отмечает аграрное ведомство. Министерство ожидает, что по итогам 2021 года показатели производства мяса птицы и яиц будут сопоставимы с результатами прошлого года. Минсельхоз обсуждает меры поддержки птицеводов

"Для этого созданы все необходимые условия, в том числе налажены стабильные поставки родительских форм и финального гибрида птицы, находится на постоянном контроле эпизоотическая ситуация, оказываются комплексные меры господдержки производителям", — подчеркивается в сообщении.

Минсельхоз указывает, что в текущем году увеличен максимальный размер льготного краткосрочного кредита для птицеводческих компаний до 1,5 миллиарда с 1 миллиарда рублей, принято решение о пролонгации льготных инвесткредитов на срок до 12 лет предприятиям, пострадавшим от гриппа птиц. Кроме того, для животноводов предусмотрены льготные краткосрочные кредиты на закупку зерна, шрота, жмыха, аминокислот для кормовых целей.