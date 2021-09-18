МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Сырье, из которого делаются торты и вафли, а также соблюдение технологий производства этой продукции вызывают сейчас большие претензии, заявил РИА Новости ведущий научный специалист Всероссийского научно-исследовательского института кондитерской промышленности (ВНИИКП) Михаил Талейсник. Ученые оценили качество "Киевского торта"

Владелица украинской кондитерской Евгения Манжосова ранее рассказала РИА Новости, что рецепт "Киевского торта" является уникальным и нигде в мире, кроме Украины, не делают подобный десерт. Талейсник в свою очередь отметил заметное падение качества "Киевского" торта, назвав основной причиной снижение уровня сырья.

"Современные вафли тоже вызывают большие претензии. Люди перестали следить за технологией: раньше было незыблемо – 20% листа и 80% начинки, благодаря этому вы чувствовали вафлю. А сейчас вы чувствуете лист", — говорит Талейсник.

Кроме того, даже в случае использования сливочного масла, а не замены его взбитыми сливками, есть претензии к содержанию в масле воды: оно должно быть не выше 16%, а сейчас этот показатель достигает даже 32%, сказал эксперт.

Многое можно ощутить даже обонянием. "Если раньше запах ванили с фабрики "Большевик" (в Москве — ред.) вы чувствовали от метро "Белорусская", сейчас вы и не знаете, что там была эта фабрика", — заметил собеседник агентства.