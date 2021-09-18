МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Сырье, из которого делаются торты и вафли, а также соблюдение технологий производства этой продукции вызывают сейчас большие претензии, заявил РИА Новости ведущий научный специалист Всероссийского научно-исследовательского института кондитерской промышленности (ВНИИКП) Михаил Талейсник.

"Киевский торт" украинской кондитерской корпорации "Рошен"

Ученые оценили качество "Киевского торта"

Владелица украинской кондитерской Евгения Манжосова ранее рассказала РИА Новости, что рецепт "Киевского торта" является уникальным и нигде в мире, кроме Украины, не делают подобный десерт. Талейсник в свою очередь отметил заметное падение качества "Киевского" торта, назвав основной причиной снижение уровня сырья.

"Современные вафли тоже вызывают большие претензии. Люди перестали следить за технологией: раньше было незыблемо – 20% листа и 80% начинки, благодаря этому вы чувствовали вафлю. А сейчас вы чувствуете лист", — говорит Талейсник.

Кроме того, даже в случае использования сливочного масла, а не замены его взбитыми сливками, есть претензии к содержанию в масле воды: оно должно быть не выше 16%, а сейчас этот показатель достигает даже 32%, сказал эксперт.

Многое можно ощутить даже обонянием. "Если раньше запах ванили с фабрики "Большевик" (в Москве — ред.) вы чувствовали от метро "Белорусская", сейчас вы и не знаете, что там была эта фабрика", — заметил собеседник агентства.