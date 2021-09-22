МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Крупнейший в России производитель чипсов Lay's компания PepsiCo направила контрагентам письмо с предупреждением об ожидаемых перебоях с поставками продукции, пишет "Коммерсант" со ссылкой на документ.

Производитель сообщает, что поставки чипсов в сентябре и октябре текущего года оказались под угрозой. Причина: дефицит картофеля на рынке.

Это объясняется очень жарким летом и затяжными дождями, они с начала осени не позволяют проводить уборку картофеля на полях.

Представитель компании отметил: ситуация нормализуется, когда в производстве начнет использоваться сырье со складов.

Издание добавляет, что из-за пандемии коронавируса потребление снеков в России выросло и эта тенденция сохраняется.

Крупнейшие торговые сети по стране подтвердили получение уведомления о перебоях в поставках чипсов, они принимают меры, чтобы не допустить дефицита товара на полках.

По данным источника издания среди ритейлеров, поставки Lay's приходят с опозданием и не в полном объеме уже в течение некоторого времени. Он считает, что это объясняется проблемами компании с логистикой.

В Минсельхозе изданию подтвердили: неблагоприятные погодные условия повлияли на калибр и объем предложения крупного картофеля на российском рынке. При этом в ведомстве по итогам 2021 года ожидают увеличения сбора картофеля у сельхозпроизводителей год к году.

С учетом импорта это позволит удовлетворить потребности россиян.