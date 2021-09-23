МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Российские производители макарон бьют тревогу: не хватает твердых сортов пшеницы для производства. Из-за засухи в Канаде и США возник дефицит, и даже богатый урожай в России может не помочь.

РИА Новости пишет: зерно резко подорожало, это скажется на стоимости конечной продукции, предупреждают предприниматели. Насколько увеличатся цены на макаронные изделия в российских магазинах?

Отмечается, что пшеница дорожает вместе с нефтью и газом, причем по всему миру. Ситуация — результат локдаунов, сбоев в производственных и логистических цепочках. Работа не на всех предприятиях восстановилась, а спрос растет. Повлияли и денежные вливания ведущих центральных банков.

Положение усугубила погода: в США и Канаде лето выдалось засушливым, осень неурожайная. А эти страны — крупнейшие поставщики пшеницы.

Меньше, чем ожидалось, соберут и в России: Зерновой союз понизил прогноз с 82-83 миллионов тонн до 75-ти. Институт конъюнктуры аграрного рынка — до 78,5 миллиона тонн, аналитический центр "СовЭкон" — до 76,4.

"Масла в огонь подлил Росстат, опубликовавший неточные данные по площади посевов. Игроки рынка ринулись закладывать будущий дефицит в торговые контракты", — прокомментировал изданию Сергей Черников, доцент экономического факультета РУДН.

"Рынок загудел, предрекая дефицит зерновых. Биржевые котировки устремились вверх. В августе пшеница подорожала в годовом выражении на 45 процентов. В сентябре — на 30", — пишет агентство.

"Черников прогнозирует, что из-за общей инфляции и нарушенных поставок мировые цены будут расти еще долго. Не отстают и российские — из-за дефицита. Помимо этого, для российских игроков экспортные цены очень привлекательны, отмечает Ибрагим Рамазанов, профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Г. В. Плеханова. А сезонный разрыв между прошлогодним и новым урожаем все еще сохраняется.

И еще фактор — бессрочный зерновой демпфер. С лета действует плавающая экспортная пошлина, которую рассчитывают, исходя из контрактов и индикаторов.

Но не стоит забывать, что макароны и крупы — социально значимые продукты.

Цены на них отслеживает правительство. Поэтому, если положение не изменится, вероятно, государство вмешается. Опыт уже есть. Ранее на несколько месяцев заморозили цены на подсолнечное масло и сахар.