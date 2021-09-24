МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Чиновники планируют запустить аналог ЕГАИС, чтобы контролировать добычу и производство природной воды непосредственно от скважины. Согласно замыслу авторов инициативы, это позволит остановить поток фальсификата. Минпромторг, Роснедра и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) собираются создать систему апробации воды от скважины до прилавка. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя ЦРПТ.

РБК напомнил, что с начала декабря 2021 года в России уже начнется обязательная маркировка минеральной воды в системе "Честный знак", оператором которой является ЦРПТ. В частности, с 1 марта 2022 года в обязательном порядке будут маркировать все остальные категории питьевой воды. Однако, как подчеркивает это издание, контроль будет распространяться только на уже готовую упакованную продукцию. Непосредственно добычу питьевой воды из скважин, которую лицензируют Роснедра, маркировка затрагивать не будет. Создаваемая система, своего рода аналог действующей для алкогольного рынка Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС), призвана восполнить этот пробел.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов отметил, что "единая система позволит соединить сведения о добыче природной воды с информацией о произведенном и упакованном товаре и прослеживать ее на всех этапах от скважины до потребителя". Он добавил, что "благодаря новой системе покупатель получит возможность получить достоверные данные о происхождении воды в каждой конкретной бутылке". На сегодняшний день таких цифровых инструментов, по словам чиновника, нет. Названы штрафы, которые грозят россиянам за курение дома

Отмечается, что сбором данных будет заниматься ЦРПТ. Он будет агрегировать информацию из систем Роснедр и Росгеофонда в своей системе мониторинга за оборотом маркированных товаров. Представитель ЦРПТ подчеркнул, что единая система будет контролировать добычу и производство природной питьевой и минеральной воды, в том числе минеральных столовых, лечебно-столовых и лечебных вод.

Планируется, что производитель упакованной воды при вводе товара в оборот в обязательном порядке должен будет указать, из какой скважины и по каким документам получена природная вода. Это поможет определить, использовались ли посторонние источники при производстве вод. Представитель ЦРПТ подчеркнул, что в том случае, если объемы произведенной воды будут превышать объемы добычи из указанных производителем скважин, это может стать поводом для проверки.