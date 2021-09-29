МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Куры в России с 21 по 27 сентября подорожали на 1,12%, гречка на 0,3%, сахар на 0,1%, подсолнечное масло на 0,08%, следует из данных Росстата. В России подорожал еще один продукт

Цены на мясо кур в среднем по стране выросли на 1,12%, в том числе в 62 субъектах РФ – на 0,1-2%, а в десяти регионах — на 2,1-3,6%. "В шести субъектах цены не изменились. В семи субъектах цены на мясо кур снизились на 0,1-0,5%", — сообщает статистическое ведомство.

За предыдущую неделю, с 14 по 20 сентября, мясо кур подорожало больше — на 1,25%, а с начала года по 27 сентября цена выросла на 19,68%.

Цены на сахар-песок в среднем по России увеличились на 0,1%, в том числе в 36 субъектах РФ — на 0,1-3,5%. "В 36 субъектах цены не изменились. В 13 субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1-0,9%", — сообщает Росстат.

С 14 по 20 сентября цены на сахар выросли на 0,25%, а с начала года по 27 сентября — прибавили 4,4%.

Подсолнечное масло стало дороже на 0,08% против роста на предыдущей неделе на 0,04%. По данным Росстата, в 25 субъектах РФ цены выросли на 0,1-2,5%, в 37 — не изменились, а в 23 регионах — снизились на 0,1-1,7%. С начала года по 27 сентября подсолнечное масло подорожало на 5,91%.

Гречка с 21 по 27 сентября подорожала на 0,3% (за предыдущий период — на 0,37%, с начала года — на 11,66%). Рис стал дороже на 0,46% (неделей ранее цены снизились на 0,11%, а с начала года — выросли на 2,5%). Цены на пшено выросли на 0,22% (за предыдущую неделю — на 0,19%, а с начала года — снизились на 3,43%). Цена фьючерсов на газ в ЕС обновила исторический максимум

Пшеничная мука на отчетной неделе подорожала на 0,25% (за предыдущий период — подешевела на 0,02%, с начала года — подорожала на 4,69%). Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта выросли в цене на 0,55% (неделей ранее — на 0,3%, с начала года — на 6,7%). Вермишель подорожала на 0,7% (за предыдущий период — на 0,42%, с начала года — на 6,62%).

Белый хлеб подорожал на 0,27% (неделей ранее — на 0,15%, с начала года — на 4,6%); черный хлеб — на 0,12%, как и за предыдущий период (с начала года — на 4,69%).

Картофель подорожал сразу на 1,77%, свежая белокочанная капуста, морковь, лук и яблоки дешевеют, рост цен на огурцы замедлился, а помидоры подорожали сильнее, чем на прошлой неделе, следует из данных Росстата.

"Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,3%", — говорится в сообщении. Согласно данным Росстата, свежие помидоры стали дороже на 10,05%, огурцы – на 4,19%, картофель – на 1,77%. Свежая белокочанная капуста подешевела на 0,46%, репчатый лук — тоже на 0,46%, морковь — на 1,2%, а яблоки упали в цене в среднем на 2,01%. Украине обрубили "виртуальный газ" из России

За предыдущий отчетный период, с 20 по 27 сентября, цены на плодоовощную продукцию в среднем по России также выросли на 0,3%. В частности, помидоры стали дороже на 7,94%, огурцы – на 7%, картофель – на 0,08%. Морковь подешевела на 3,03%, яблоки – на 1,09%, репчатый лук – на 1,12%, а свежая белокочанная капуста – на 0,63%.

С начала года к 27 сентября картофель в России подорожал на 30,25%, капуста — на 86,92%, лук — на 21,83%. Морковь с начала года выросла в цене на 34,06%, яблоки — на 0,06%. Свежие огурцы подешевели на 45,62%, помидоры — на 28,93%.

С 21 по 27 сентября в России выросли цены на черный чай (на 0,7%), на говядину, свинину, сосиски, сардельки, а также стерилизованное молоко (на 0,6%), на сметану и рис (на 0,5%). Цены на пастеризованное молоко выросли на 0,4%, вареные, полукопченые и варено-копченые колбасы, сливочное масло стали дороже на 0,3%, цены на пшено, соль, сычужные сыры, маргарин, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания выросли на 0,2%, на мороженую рыбу и творог – на 0,1%.

Снизились цены на баранину (на 0,4%), на мясные консервы для детского питания (на 0,3%), сухие молочные смеси для детского питания, водка, печенье и шоколадные конфеты стали дешевле в среднем на 0,1%.