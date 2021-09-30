МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, с 20 по 26 сентября вырос после недели снижения — на 1,7 пункта, до 82,5 пункта. Исследование: COVID повлиял на отношение россиян к шопингу

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

Лидером по росту среднего чека на прошлой неделе стали медицинские маски (на 8%, до 65 рублей). Также он увеличился по кусковому мылу (на 6%, до 90 рублей), перчаткам (на 4%, до 140 рублей), туалетной бумаге (на 1%, до 75 рублей) и гречке (на 1%, до 90 рублей). Снизился средний чек по лимонам (на 6%, до 61 рубля) и антисептикам (на 2%, до 260 рублей).

Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей вырос на 1,7 пункта и составил 82,5 пункта. Тенденция чередования недели роста и недели снижения продолжилась, вместе с тем столь высоким индекс не был уже почти три месяца — 83,1 пункта было зафиксировано на неделе с 28 июня по 4 июля.

Аналитики "Платформы ОФД" отмечают, что наметился тренд на рост трат россиян на средства индивидуальной защиты как следствие очередного витка эпидемиологической напряженности по коронавирусу.