МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Союз российских пивоваров присоединился к эксперименту по маркировке пива электронными метками, говорится в сообщении Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператора системы маркировки).

Эксперимент по маркировке пива и других отдельных видов слабоалкогольной продукции средствами электронной идентификации стартовал в России 1 апреля, пилотный проект продлится до 31 августа 2022 года. В рамках эксперимента маркируется не только солодовое пиво, но и безалкогольное, а также сидр, пуаре (грушевый сидр) и медовуха.

"Союз российских пивоваров принял решение присоединиться к эксперименту по маркировке пива, который в настоящее время проходит в России. В настоящее время союз проводят консультации с регулятором и Центром развития перспективных технологий об условиях участия", — сообщается в пресс-релизе.

Перечень производственных площадок, а также бренды и объемы продукции для эксперимента будут определены компаниями самостоятельно, добавляет ЦРПТ.

"Участие в эксперименте позволит производителям протестировать все процессы, провести интеграцию с системой и в комфортном режиме подготовиться к обязательной маркировке", — приводятся в сообщении слова руководителя управления подакцизных товарных групп ЦРПТ Яна Витрова.

"На сегодняшний день эксперимент по маркировке пива охватывает более 80% рынка. В "пилоте" приняли участие 178 компаний, 79 из которых – крупнейшие производители", — также говорится в сообщении.