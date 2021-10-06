МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Предложения по введению маркировки продуктов питания "Светофор" недостаточно проработаны, сама такая мера является излишней, она может даже запутать потребителей, сообщил РИА Новости зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Леонов. Эксперт ждет снижения цен на фастфуд в России в долгосрочной перспективе

Маркировка пищевых продуктов и напитков "Светофор" предполагает цветовую индикацию, нанесенную на упаковку — зеленую, желтую и красную, в зависимости от уровня содержания соли, сахара и жирных кислот, и с учетом суточной нормы потребления этих веществ. Проект такой добровольной маркировки стартовал 1 июня 2018 года. Инициатором выступил Роспотребнадзор. Газета "Известия" в среду сообщила, что общественный совет при Роспотребнадзоре предложил сделать такую маркировку обязательной.

"…мы не поддерживаем очередную новеллу с введением маркировки "Светофор" и считаем ее излишней. Мы также считаем инициативу недостаточно проработанной. В предложениях подобного рода имеется масса противоречий и ряд нерешенных вопросов", — сказал Леонов.

Среди них, во-первых, неясность методики определения вредности или полезности продукта, во-вторых, сейчас, благодаря пищевым ингредиентам, срок хранения товаров может быть больше, позволяя уменьшать их списания. "В продолжающемся тренде урбанизации и роста мегаполисов такие свойства товаров востребованы и позволяют зачастую предлагать продовольственные товары по более низким ценам", — заметил Леонов. Эксперт сообщил о рекордном за 40 лет росте цен на продукты

Кроме того, не совсем понятно, какая методика будет использована при определении маркировки, продолжил он, может вызывать вопросы и корректность исследований продукции на содержание в ней жира, соли или сахара: нормативно утвержденные критерии на этот счет отсутствуют, а сами нормы потребления зачастую весьма индивидуальны.

Также Леонов допустил, что введение цветовой маркировки может запутать потребителей, поскольку торговые сети уже используют цветовую маркировку на ценниках: например, они бывают красными, белыми, жёлтыми и зелёными. Между тем, нормы законодательства уже предусматривают размещение на этикетке полной информации о продукте и ограничениях по его применению. Сам эксперимент по добровольной маркировке эффекта не имел, добавил собеседник агентства.