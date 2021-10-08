Твердохлеб: инфляция в РФ в пределах однозначных значений, рост цен существенный, но не критичный
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Минэкономразвития подготовило прогноз роста цен в России по итогам 2021 года. Об этом сообщают СМИ. О том, как будет развиваться ситуация, рассказал в беседе с радио Sputnik кандидат экономических наук, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Юрий Твердохлеб.
Напомним, что, согласно прогнозу министерства экономического развития, сильнее всего до конца 2021 года в России подорожают непродовольственные товары. Особенно это касается роста цен на бензин, ткани, стройматериалы и табак.
В интервью радио Sputnik Твердохлеб, в свою очередь, объяснил, что рост цен существенный, но не критичный.
"Я не думаю, что мы наблюдаем катастрофический рост цен. Инфляция у нас в пределах однозначных значений, более того, с сентября у нас предполагается снижение темпов роста инфляции. Ситуация в этом смысле не критичная", — сказал он.
Экономист подчеркнул, что даже такой рост цен государство частично компенсирует некоторым категориям граждан.
"Правительство предпринимает целый ряд действий, поддерживая наименее защищенные слои населения. Это и выплаты пенсионерам, это и поддержка семей с детьми и так далее. Это все направленно на то, чтобы в определенной степени нивелировать тот рост цен, который сейчас происходит", — объяснил Юрий Твердохлеб.
https://1prime.ru/consumer_markets/20211008/834912470.html