МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Минэкономразвития подготовило прогноз роста цен в России по итогам 2021 года. Об этом сообщают СМИ. О том, как будет развиваться ситуация, рассказал в беседе с радио Sputnik кандидат экономических наук, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Юрий Твердохлеб.

Напомним, что, согласно прогнозу министерства экономического развития, сильнее всего до конца 2021 года в России подорожают непродовольственные товары. Особенно это касается роста цен на бензин, ткани, стройматериалы и табак. Эксперт сообщил о рекордном за 40 лет росте цен на продукты

В интервью радио Sputnik Твердохлеб, в свою очередь, объяснил, что рост цен существенный, но не критичный.

"Я не думаю, что мы наблюдаем катастрофический рост цен. Инфляция у нас в пределах однозначных значений, более того, с сентября у нас предполагается снижение темпов роста инфляции. Ситуация в этом смысле не критичная", — сказал он.

Экономист подчеркнул, что даже такой рост цен государство частично компенсирует некоторым категориям граждан.

"Правительство предпринимает целый ряд действий, поддерживая наименее защищенные слои населения. Это и выплаты пенсионерам, это и поддержка семей с детьми и так далее. Это все направленно на то, чтобы в определенной степени нивелировать тот рост цен, который сейчас происходит", — объяснил Юрий Твердохлеб.