МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Компания Apple в 2022 году выпустит iPhone SE 3, сообщает агентство Nikkei. СМИ рассказали о проблемах с производством нового iPhone

Источники, знакомые с планами компании, уточняют, что начало продаж запланировано на весну следующего года. Цена пока не уточняется, но оба предыдущих iPhone SE продавались на старте за 400 долларов.

Сообщается, что обновленная модель будет выпускаться в корпусе iPhone 8. Аппарат третьего поколения сохранит 4,7-дюймовый IPS-экран с рамками, сенсор Touch ID и одинарную камеру.

При этом устройство получит новый чип Apple A15 Bionic с поддержкой 5G, в связи с чем может быть обновлен аккумулятор смартфона.

Последний раз Apple обновляла SE-серию в марте 2020 года.