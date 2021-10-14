МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Пресненский районный суд города Москвы признал законной взимание платы с россиян за оформление авиабилетов у посредников, пишет газета "Ведомости".

Такое решение суд вынес 22 сентября по исковому заявлению Московской межрегиональной транспортной прокуратуры к Транспортной клиринговой палате (ТКП).

В частности, прокуратура требовала признать незаконной таксу под кодом ZZ. Ее ТКП берет за оформление и продажу авиабилетов через свою систему взаиморасчетов СВВТ, поэтому пассажир сверх оплаты самого перелета платит еще 185 рублей за каждый билет.

Суд отказал в удовлетворении иска, посчитав, что такса ZZ взимается законно.

Издание отмечает, что услуги ТКП либо другого клирингового посредника требуются в ситуации, когда билет покупается не у самого авиаперевозчика, а у посредника (например, турагентства или билетного агрегатора). В России кроме СВВТ действует еще иностранная система BSP (Billing and Settlement Plan), созданная IATA. В последней сборов с пассажира за оформление билета нет.

Прокуратура со ссылкой на позицию ФАС настаивала на том, что такса ZZ незаконна: она является доходом ТКП, а не перевозчика. По нормам федерального закона расходы на оформление авиабилета относятся к расходам перевозчика и учитываются в установленном им тарифе или сборе.