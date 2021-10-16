МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Гречку, тушенку и ряд других товаров из государственных запасов можно встретить в свободной продаже, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя Росрезерва Дмитрия Гогина.

Он в беседе с изданием привел пример: в период ажиотажного спроса на продовольствие весной прошлого 2020 года Росрезерв передал Москве небольшие объемы гречневой крупы.

Он подчеркнул, что это было сделано, хотя серьезного вмешательства в тот момент со стороны государства и не требовалось.

"Появление пустых полок в супермаркетах в начале пандемии было связано не с отсутствием товаров, а с логистическими трудностями. Торговые сети не успели сориентироваться и вовремя подвезти товары повышенного спроса с отдаленных складов", — добавил Гогин.

При этом и в "мирное" время продукция из госзапасов регулярно поступает в обычные магазины. "Примерно за год-полгода до истечения срока годности продукция подлежит освежению, как у нас говорят. Если продукция не востребована для каких-то гуманитарных, чрезвычайных ситуаций, она направляется в первую очередь в силовые ведомства. Если там не пригодилась, тогда продукция поступает на свободный рынок", — подытожил глава службы.