МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Российские дачники теперь смогут напрямую, минуя правления садоводческих товариществ, подводить электричество к своим садовым участкам, пишет "Российская газета". Эксперт рассказал, что будет с рублем на следующей неделе

Издание напоминает: кабмин принял постановление, которое значительно упрощает возможность проведения электричества в дачные товарищества.

Теперь сами товарищества не могут чинить препятствия дачникам, если те действуют в обход товариществ и выходят напрямую на сетевые организации, это во-первых.

Во-вторых, устанавливается порог суммы оплаты за услуги присоединения энергопринимающих приборов к дачным участкам, причем это довольно символические по современным меркам деньги — не более 550 рублей.

"Соответственно, накручивать более внушительные суммы дачные товарищества или подразделения энергокомпаний не смогут, всегда можно будет сослаться на постановление правительства. В-третьих, присоединение энергопринимающих устройств можно осуществлять в любое время", — рассказал изданию адвокат Виталий Ревзин.

эксперт особо отметил, что современные дачные товарищества, по сути, превращаются в обыкновенный частный сектор малоэтажной застройки.

"Поэтому данное постановление является очень актуальным и позволяет гражданам спокойно подключать свои дома и участки к энергосетям, не будучи зависимыми от самих дачных товариществ", — подытожил он.