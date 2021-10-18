МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. В России зафиксирован рекордный рост цен на хлопья для овсянки. В августе геркулес подорожал в рознице до 80,5 рубля за килограмм, а в сентябре стоимость снова выросла — до 80,9 рубля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

В исследовательской компании GfK указали на то, что цена на этот продукт преодолела планку в 80 рублей впервые с 2000 года. При этом подорожал не только сам геркулес, но и овсяная каша в магазинах, в том числе и хлопья быстрого приготовления — до 94 рублей за килограмм. Эксперты спрогнозировали рост цен в России в октябре

Как уточнил представитель торговой сети "Лента", в 2021 году поставщики повысили цены на овсяные хлопья в пределах 20%, по сравнению с ценами прошлого года.

Основная причина — рост закупочных цен у поставщиков, считает Дмитрий Болотов, представитель крупнейшей торговой сети Восточной Сибири "Командор".

"Поставщики в этом году не раз предупреждали о росте оптовых цен, ссылаясь на значительное удорожание сырья, упаковки, низкую урожайность, сокращение посевных площадей, засуху, а также тяжелые условия уборки в ряде ключевых регионов, где выращивают овес, — в Сибири и на Урале", — напомнил он.