РБК: Росстат зафиксировал рекордное подорожание хлопьев для овсянки в России
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. В России зафиксирован рекордный рост цен на хлопья для овсянки. В августе геркулес подорожал в рознице до 80,5 рубля за килограмм, а в сентябре стоимость снова выросла — до 80,9 рубля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.
В исследовательской компании GfK указали на то, что цена на этот продукт преодолела планку в 80 рублей впервые с 2000 года. При этом подорожал не только сам геркулес, но и овсяная каша в магазинах, в том числе и хлопья быстрого приготовления — до 94 рублей за килограмм.
Как уточнил представитель торговой сети "Лента", в 2021 году поставщики повысили цены на овсяные хлопья в пределах 20%, по сравнению с ценами прошлого года.
Основная причина — рост закупочных цен у поставщиков, считает Дмитрий Болотов, представитель крупнейшей торговой сети Восточной Сибири "Командор".
"Поставщики в этом году не раз предупреждали о росте оптовых цен, ссылаясь на значительное удорожание сырья, упаковки, низкую урожайность, сокращение посевных площадей, засуху, а также тяжелые условия уборки в ряде ключевых регионов, где выращивают овес, — в Сибири и на Урале", — напомнил он.
https://1prime.ru/consumer_markets/20211018/834979967.html