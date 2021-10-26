МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Поставщики продуктов питания разных категорий продовольственных товаров ввели дополнительные смены для сотрудников и увеличили объёмы выпуска продукции в преддверии нерабочей недели в РФ, сообщили в Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз"). Поставщики объяснили причины подорожания гречки

В прошлую среду президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства сообщил, что из-за пандемии нерабочие дни с сохранением зарплат в России продлятся с 30 октября по 7 ноября, и призвал глав регионов при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября.

"Российские пищевые предприятия заранее перешли на круглосуточный режим работы, вывели дополнительный персонал для производства и доставки заказов в сети и полностью готовы удовлетворить повышенный спрос на нерабочей неделе. Задержек с поставками товаров и дефицита товаров на полке (даже временного) мы не прогнозируем", — отметил глава "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков.

В ассоциации пояснили, что меры, предпринятые производителями, призваны обеспечить бесперебойную поставку продуктов питания в магазины в ходе нерабочих дней в РФ.

"Мы призываем торговые сети и маркетплейсы в эти дни также обеспечить быструю и ритмичную приемку от поставщиков товаров первой необходимости, с чётким оформлением заказов, документов по приемке, во избежание спорных ситуаций, задержек и штрафных санкций", — сказал Востриков.