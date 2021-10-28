МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, с 18 по 24 октября вырос пятую неделю подряд, поднявшись на 2,1 пункта и достигнув 86 пунктов — максимума с мая 2020 года. Реабилитолог предупредил о "второй пандемии"

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

На прошлой неделе сильнее всего вырос средний чек по медицинским маскам (на 9%, до 74 рублей). Также увеличился он по перчаткам (на 6%, до 153 рублей), гречке (на 4%, до 95 рублей) и антисептикам (на 1%, до 269 рублей). По кусковому мылу (91 рубль) и туалетной бумаге (76 рублей) средний чек сохранился на уровне предшествующей недели. Снизился только по лимонам (на 5%, до 54 рублей).

Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей вырос на 2,1 пункта и составил 86 пунктов. Индекс вырос пятую неделю подряд, выйдя на максимум с начала мая 2020 года — тогда с 4 по 10 мая индекс составил 89,1 пункта, а затем он все время был ниже 86 пунктов.

Вместе с тем средние чеки по отдельным товарам из "корзины" тогда были совсем другими, причем по четырем они выросли — по перчаткам с 97 рублей, по гречке с 84 рублей, по мылу с 68 рублей, по туалетной бумаге с 53 рублей, а по трем снизились — по антисептикам с 423 рублей, по маскам с 248 рублей, по лимонам с 92 рублей.