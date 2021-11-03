МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Выручка "Почты России" от доставки отправлений из-за рубежа по итогам первых трёх кварталов выросла на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 22,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. "Почта России" изменит график работы в связи с Днем народного единства

В том числе выручка компании от доставки отправлений EMS, посылок и мелких пакетов увеличилась на 20,3%, письменной корреспонденции (писем и бандеролей) – на 35,5%. Также "Почта" отмечает, что "продолжилась тенденция консолидации отправлений – все больше компаний отправляют посылки партиями".

Как указал замгендиректора "Почты" по международному бизнесу Георгий Аликошвили, слова которого приводятся в сообщении, за этот период выручка дочернего предприятия компании в Германии, RusPost GmbH, от почтовых и логистических услуг выросла на 61,4% и составила 137,4 миллиона евро (12,2 миллиарда рублей). А выручка дочерней компании "Почты" в китайском Шэньчжэне выросла на 32,3% и составила 363,1 миллиона юаней (4,2 миллиарда рублей).

При этом немецкая компания обработала за рассматриваемый период 3,26 миллиона отправлений, что на 77% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. А запущенный год назад фулфилмент-центр "Почты" в Берлине обработал за год более 133 тысяч отправлений.

"Почта России" ежегодно принимает около 2,5 миллиарда писем и счетов и обрабатывает порядка 365 миллионов посылок. Имеет 42 тысячи почтовых отделений по всей стране. В октябре 2019 года ФГУП "Почта России" было преобразовано в одноименное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат РФ. При этом к АО перешли все права и обязанности этого федерального государственного предприятия.