МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство компании Authentic Brands Group (ABG) о приобретении компании Reebok у Adidas, сообщило ведомство. ФАС рекомендует авиакомпаниям активнее закупать топливо на бирже

"ФАС удовлетворила ходатайство компании ABG Reebok LLC о приобретении 100% голосующих акций британской компании Reebok International Limited", — говорится в сообщении.

Отмечается, что это даст право компании ABG, владеющей ABG Reebok LLC, приобрести Reebok International Limited у владельца — Adidas. По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке спортивной одежды, обуви и аксессуаров.

Производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG в августе заявил о заключении окончательного соглашения о продаже Reebok американской группе Authentic Brands Group за 2,1 миллиарда евро. Завершение сделки намечено на первый квартал будущего года. Adidas также сообщал, что намерен разделить большую часть денежных поступлений, которые будут получены от этого, со своими акционерами.

СМИ еще в октябре прошлого года сообщали о том, что Adidas изучает возможности продажи своего бренда Reebok. При этом ранее гендиректор Adidas Каспер Рорштед (Kasper Rorsted) неоднократно опровергал слухи о продаже бренда. Однако при этом он закрыл те магазины Reebok, которые демонстрировали слабые показатели, а также принял меры для сокращения расходов.

После того как Reebok наконец восстановил прибыльность к началу 2019 года, Рорштед выразил надежду, что теперь он сможет обеспечить рост продаж за счет новых линеек спортивной обуви, таких как Cross Fit Nano и Float Ride Run. Однако от государственных мер "борьбы" с новым коронавирусом Reebok пострадал больше, чем Adidas. В прошлом декабре Adidas официально сообщил, что, рассматривает возможность продажи Reebok, и в феврале этого года процесс продажи был запущен.