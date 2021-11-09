МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries запустил сервис бронирования алкогольных напитков для их получения в специализированных розничных магазинах, говорится в сообщении компании. Wildberries вдвое снизил скидку при оплате картами "Мир"

"В ноябре 2021 года Wildberries реализовал возможность бронирования алкогольной продукции на сайте интернет-магазина, в ближайшее время эта категория появится и в мобильном приложении. На первом этапе сервис стал доступен жителям Москвы, получить товары можно в сети "Алкомаркет", — говорится в сообщении.

Географию работы сервиса в дальнейшем планируется расширять за счет присоединения новых партнеров — специализированных розничных магазинов. Продажу алкоголя магазины-партнеры осуществляют самостоятельно.

В настоящий момент на онлайн-площадке доступны к бронированию около 900 наименований алкоголя. "Wildberries планирует расширять сотрудничество с продавцами и производителями алкогольной продукции", — добавляется в релизе.

Wildberries был основан в 2004 году. Общий оборот по итогам 2020 года, по оценке самой компании, вырос почти вдвое и достиг 437,2 миллиарда рублей. Wildberries работает на рынках 17 стран. Владельцы операционной структуры компании, ООО "Вайлдберриз", — Татьяна Бакальчук (99%) и Владислав Бакальчук (1%).