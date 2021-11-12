МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Траты россиян на алкоголь в период нерабочих дней выросли на 78,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, говорится в исследовании оператора фискальных данных ОFD.ru, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Россияне увеличили траты на бумажные книги

Аналитики изучили данные чеков в денежном выражении с 28 октября по 7 ноября 2021 года в сравнении с тем же периодом прошлого года.

В России в этом году с 30 октября по 7 ноября вводились нерабочие дни в целях борьбы с коронавирусом. При этом регионам было дано право вводить нерабочие дни раньше и/или продлевать их после 7 ноября. Например, в Москве нерабочие дни были объявлены уже с 28 октября.

"Если проанализировать траты россиян на алкогольную продукцию в период нерабочих дней, с 28 октября по 7 ноября, на всей территории России, ее продажи выросли на 78,8% по сравнению с 28 октября по 7 ноября прошлого 2020 года", — сказано в исследовании.

При этом 27 октября 2021 года россияне потратили на алкоголь в пять раз больше, чем 28 октября. Как пояснили аналитики, это связано в первую очередь с тем, что в столице и других городах страны некоторые алкомаркеты закрывались на нерабочие дни.

Если рассматривать отдельные каналы продаж, то резкий рост выручки от алкогольной продукции показали розничные сетевые магазины – на 75%, и аэропорты – на 195% (в период официальных нерабочих дней). А в парках, например, выручка в нерабочие дни показала снижение на 38,2%.