МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, с 1 по 7 ноября снизился вторую неделю подряд, опустившись на 3,4 пункта — до 81 пункта. Названы товары, на которые заметно выросли цены за первую неделю ноября

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

На прошлой неделе лидерами по снижению среднего чека стали антисептики (на 10%, до 219 рублей) и лимоны (также на 10% — до 45 рублей). Кроме того, показатель уменьшился по медицинским маскам (на 3%, до 72 рублей) и перчаткам (на 3%, до 151 рубля). Неизменным средний чек остался по кусковому мылу (91 рубль) и туалетной бумаге (76 рублей). Вырос он только по гречке (на 2%, до 102 рублей).

Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей снизился на 3,4 пункта и составил 81 пункт.

Эксперты объясняют такую динамику менее активным шопингом из-за режима праздничных дней, которые пришлись на отчетную неделю. Вместе с тем обращает на себя внимание динамика среднего чека по гречке, который неуклонно растет уже два месяца — последний раз он снижался в самом начале сентября.