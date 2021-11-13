МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Чтобы не попасться на уловки магазинов и не потратить лишних денег в период распродаж, необходимо заранее определиться со списком покупок и заблаговременно начать мониторить цены на желанные товары, советует маркетолог, член совета "Гильдии маркетологов" Николай Григорьев. Распродажи затихли, но покупатели осторожны

Заманчивые на первый взгляд скидки и предложения некоторых продавцов могут скрывать не совсем "чистую" ценовую политику, предупредил Григорьев в беседе с радио Sputnik. Так, некоторые торговые площадки непосредственно перед распродажей завышают стоимость товаров, поэтому скидка оказывается минимальной.

"Избежать этой ловушки можно, если заблаговременно уточнять цены на желанные вещи", — рассказал специалист.

Кроме того, Григорьев посоветовал отказаться от ненужных покупок. По его словам, зачастую люди приобретают товары под влиянием больших скидок, и это является главной проблемой распродаж. AliExpress готовится к ноябрьской распродаже

"Ведущим драйвером их приобретения служит ценник с бешеным процентом скидки.<…> Иногда люди видят колоссальные скидки до 90% и покупают ненужные вещи", — объяснил он.

Григорьев посоветовал не "жадничать" и приобретать товары, исходя из их необходимости, а не цены.