МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Новые меры по сдерживанию роста цен на сахар и растительное масло поручили разработать в России. Об этом пишет РБК со ссылкой на поручение вице-премьера Виктории Абрамченко. Документ был направлен 8 ноября в Минсельхоз, Минэкономразвития, Минпромторг и Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

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В пресс-службе ФАС и Минэкономразвития сообщили, что документ получен.

В частности, Абрамченко просит представить прогноз по внутренним ценам на сахар и растительное масло. Также она считает необходимым подготовить предложения по сдерживанию цен на эти продукты, учитывая "мировой тренд повышения цен на продовольствие".

В свою очередь в Минсельхозе отметили, что в текущем 2021 году ожидается рост производства сахарной свеклы и подсолнечника. Поэтому собранный урожай "позволит обеспечить внутренний рынок продукцией переработки в необходимых объемах".

Однако на 2022 год, для сохранения стабильных цен, Минсельхоз рассматривает возможность введения тарифной квоты на ввоз сахара и сахара-сырца. Что касается масла, то тут ведомство допускает возможность пересмотра "плавающей" пошлины в сторону ее увеличения при резком росте стоимости подсолнечника в России и мире.