МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ, Татьяна Захарченко. Повышение акцизов на крепкий алкоголь может вызвать рост производства суррогатов, сенаторы рекомендовали Минфину отказаться от этой меры, заявил РИА Новости в понедельник первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин. Минимальная цена на водку может вырасти с 2022 года

Минфин РФ предложил повысить в России с 1 января минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк. Так, минимальную розничную цену на водку планируется повысить на 7,4% — до 261 рубля за бутылку объемом 0,5 литра с действующих 243 рублей. Минимальные цены на коньяк могут вырасти на 7,6%, до 480 рублей за 0,5 литра с текущих 446 рублей.

"Я считаю, что в этой ситуации, когда у нас сбалансирован бюджет, есть дополнительные доходы, ФНБ достаточно крепким стал, повышение акцизов будет провоцировать рост суррогатов", — сказал законодатель.

Он подчеркнул, что рост самогоноварения у нас уже по прогнозам текущего года составит около 20%, это — большой показатель.

"Очень много бутлегеров сейчас развелось, которые делают суррогат крепкого алкоголя", — сказал парламентарий.

Он отметил, что они производят свою "продукцию" в гаражах, промзонах. При этом сенатор напомнил, что благодаря мерам по пресечению производства контрафактного алкоголя было закрыто более 700 заводов.

"Мы направили свои предложения Минфину, рекомендовали воздержаться (от повышения акцизов)", — сказал Рябухин.

По его мнению, надо дождаться, чтобы были сбалансированы нормы по акцизам в странах Таможенного союза и ЕАЭС.