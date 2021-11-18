МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, с 8 по 14 ноября вырос после двух недель снижения, поднявшись на 3,3 пункта — до 84,3 пункта.

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

Средний чек на прошлой неделе снизился только по гречке – на 3%, до 99 рублей. По всем остальным товарам набора он вырос, сильнее всего по перчаткам (на 9%, до 164 рублей). Также средний чек увеличился по кусковому мылу (на 7%, до 97 рублей), антисептикам (на 4%, до 227 рублей), туалетной бумаге (на 3%, до 78 рублей), лимонам (на 2%, до 46 рублей) и медицинским маскам (на 1%, до 73 рублей).

Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей вырос на 3,3 пункта и составил 84,3 пункта.

Эксперты "Платформы ОФД" объясняют такую динамику завершением режима нерабочих дней в большинстве российских регионов